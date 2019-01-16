Son Dakika Haberleri: Başkan Cabbar, Kaymakam Duru'yu Ziyaret Etti

Başkan Cabbar, Kaymakam Duru'yu Ziyaret Etti

10 dakika önce

Develi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Mehmet Cabbar ve Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

Başkan Cabbar, Kaymakam Duru'yu Ziyaret Etti, System.String[]
Develi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Mehmet Cabbar ve Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Sabah çayımızı Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar ve Ak Parti ilçe Başkanımız Osman Turan ile beraber içtik. Misafirlerimle samimi ve içten bir sohbetle birlikte Develimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca yeniden aday gösterilen Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduk" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

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