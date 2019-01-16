Başkan Cabbar, Kaymakam Duru'yu Ziyaret Etti

Develi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Mehmet Cabbar ve Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Mehmet Cabbar ve Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.



Develi Kaymakamı Murat Duru, "Sabah çayımızı Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar ve Ak Parti ilçe Başkanımız Osman Turan ile beraber içtik. Misafirlerimle samimi ve içten bir sohbetle birlikte Develimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca yeniden aday gösterilen Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduk" dedi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi

Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak

Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi

Poşet Paralı Olunca Vatandaşlar Tanesi 30 Liradan Satılan Sepete Akın Etti