Başkan Cabbar Mazbatasını Aldı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Meclis Üyeleri ile birlikte Develi Adliyesinde mazbatasını aldı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Meclis Üyeleri ile birlikte Develi Adliyesinde mazbatasını aldı.



Mazbata törenine Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamasında, "Allah razı olsun bugün Develimiz adına yeni bir gün doğdu ve yeni bir başlangıcın arifesindeyiz. İnşallah nasıl ki 5 yılımızda Develimizin bir adım ileri gidebilmesi için gece gündüz demeden ekibimizle beraber çalıştıysak, bugünden sonrada yine sizlerle beraber ekibimizle, Meclis Üyelerimizle ve büyüklerimizden alacağımız desteklerle Develimiz için çalışacağız" dedi.



Cabbar, "Dualarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum Allah'a hamd ediyorum ki sizlere karşı bizleri mahcup eylemedi ve bizler yine görevimize devam ediyoruz. Bugünden itibaren develi de çok şeyler değişecek yeni bir sayfa açıyoruz ve inşallah yapacağımız projelerle yapacağımız hizmetlerle Develimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Dualarınızı desteklerinizi bizlerden hiçbir zaman eksik etmeyin emeği geçen herkese burada bulunsun bulunmasın çok teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

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