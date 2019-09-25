Başkan Cabbar, Sindelhöyük mahallesindeki çalışmaları inceledi
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte doğalgaz çalışmaları tamamlanan Sindelhöyük Mahallesindeki asfaltlama öncesi zemin çalışmalarını yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte doğalgaz çalışmaları tamamlanan Sindelhöyük Mahallesindeki asfaltlama öncesi zemin çalışmalarını yerinde inceledi. Sindelhöyük Mahallesinin doğalgaz gibi çok önemli bir imkana sahip olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar "Doğalgaz çalışmalarından deforme olmuş yollarımızın yapımına mahallemizin girişinden itibaren başlamış bulunuyoruz. İnşallah yolların da asfaltlama işinin tamamlanmasıyla birlikte Sindelhöyük Mahallemiz güzel bir hizmete kavuşmuş olacak" dedi. - KAYSERİ
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