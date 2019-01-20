Başkan Cabbar, Umreye Giden Vatandaşları Uğurladı
1 saat önce
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, umreye giden vatandaşları uğurladı.
Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, umreye giden vatandaşları uğurladı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Ak Parti
İlçe Teşkilat mensuplarıyla birlikte Umreye gidecek kafileyi uğurladı, vatandaşların heyecanına ortak oldu. Başkan Cabbar, Umre'ye giden vatandaşlardan hayır duası istedi.
Cabbar, "Şuanda ilçemizden umreye giden hemşerilerimizi uğurluyoruz. Bu yüzden mutlu ve gururluyuz. O heyecanı bizde yaşıyoruz. Bu heyecanı görüp de heyecanlanmamak gururlanmamak elde değil. Rabbim kazasız belasız gitmelerini nasip eder. Allah, bu mübarek yerlere gitmeyi arzu eden bizlere ve tüm hemşerilerimize bu mübarek yerlere gitmeyi dua etmeyi, yüz sürmeyi nasip eder. Hayırla gidip gelsinler inşallah" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:14 Kaynak: İHA
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