Son Dakika Haberleri: Başkan Cabbar Vatandaşların Şikayetlerini Dinledi

Başkan Cabbar Vatandaşların Şikayetlerini Dinledi

1 saat önce

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Yönetimi ile birlikte hemşerileriyle sohbet ederek, istek ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Cabbar Vatandaşların Şikayetlerini Dinledi, System.String[]
Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Yönetimi ile birlikte hemşerileriyle sohbet ederek, istek ve şikayetlerini dinledi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı için hemşehrilerinden dua ve desteklerini isteyen Cabbar Başkan, "Sizlerin dua ve destekleriyle güzel Develimizi daha da güzelleştirmek için gece-gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Develi, Güncel
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