Başkan Cabbar ve Develi Belediyesi Voleybol takımından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2020-2021 Voleybol 2. Lig sezonunda başarı göstererek 1. Lige yükselen Develi Belediye spor oyuncuları ve yöneticileri ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ettiler.

Desteklerinden ve güzel temennilerinden dolayı Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletip isminin yazılı olduğu forma hediye eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükkılıç'ın da mahallesi olan Şıhlı'daki lavanta tarlasının ilk hasılatı olan lavanta kolonyası ve ürünlerinden hediye etti.

"Develimizle ilgili her proje ve çalışmamızda bizleri destekleyen Memduh Başkanımıza bu güzel başarımıza da sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederim" diyen Başkan Cabbar, "Develimizin spor tarihinde önemli bir yeri olan 1. Lige çıkma başarımızı sürdürmek ve daha güzel başarıları Develimize yaşatmak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz. İlk ürünlerini aldığımız lavanta tarlamızdan daha çok ürün elde etmek için de çalışmalarımız sürdürüyoruz" ifadesinde bulundu.

Develi Belediyespor'un 1. Lige yükselme başarısından dolayı Başkan Cabbar'a, takım yönetimi ve sporculara tebriklerini ileten ve şampiyonluk kupasını kaldıran Büyükkılıç, "Develimizin bu güzel başarısından dolayı gurur duyduk. 1. Ligde Kayserimizi temsil edecek Develi Belediyespor takımımıza başarılarının devamını diliyorum. İnşallah takımımızın daha güzel başarılar elde etmesi için destek vermeye devam edeceğiz. Ayrıca Develimizde tarımsal çeşitliliği artırarak çiftçilerimize örneklik teşkil eden lavanta yetiştiriciliğinden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca memleketim olan Şıhlı ürünü olması da beni ayrıca mutlu etti. Cabbar Başkanıma bu güzel gayret ve başarılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Park ve Bahçeler Müdürü Kübra Özkara Han ile birlikte Develi'de yapılacak yeni kent meydanı ve proje ile yatırımlar hakkında sunum yaptı. Develi'nin çehresini değiştirecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç "Develimizin daha güzele kavuşması için Büyükşehir Belediyesi olarak ekip ve ekipman desteği sağlayarak hizmetlerin bir an önce hemşerilerimize ulaşması için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ