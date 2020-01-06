Başkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaret - Son Dakika

Başkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaret

6 saat önce

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, meclis üyeleri ile birlikte Develi Belediyesi ile İlçe Müftülüğü tarafından sınır ötesindeki savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgi almak için yardım toplama noktasını ziyaret etti.

Başkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaret, System.String[]

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, meclis üyeleri ile birlikte Develi Belediyesi ile İlçe Müftülüğü tarafından sınır ötesindeki savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgi almak için yardım toplama noktasını ziyaret etti.


Suriye'de savaşın yanı sıra açlık ve soğukla da mücadele edildiğini belirten Başkan Mehmet Cabbar, "İlçe müftülüğümüzle başlattığımız yardım kampanyası çerçevesinde her türlü gıda, giyim ve temizlik malzemelerine ihtiyaç vardır. Her daim mazlumdan yana tavır almış olan aziz hemşerilerimizin bu yardım kampanyasına da gereken önemi vereceğini ümit ediyor ve yardımlarını sağlık ocağı altındaki yardım toplama noktasına getirmelerini önemle rica ediyorum" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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