Başkan Cabbar Ziyaretlerine Devam Ediyor
1 saat önce
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan'la birlikte Develi'deki esnafları ziyaret ederek hasbihalde bulundu.
Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan'la birlikte Develi'deki esnafları ziyaret ederek hasbihalde bulundu.
31 Mart seçim sürecini değerlendirerek esnaflardan dua ve destek beklediklerini belirten Başkan Cabbar, "Esnaflarımız toplumumuzun can damarlarıdır. Bu soğuk kış gününde bizlere dost muhabbetinin sıcaklığını yaşatan esnaflarımıza bir kez daha Allah'tan kolaylıklar ve kazançlarında bereket diliyorum" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:40 Kaynak: İHA
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