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ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN - Son Dakika

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:24
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN, System.String[]

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜNBağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 15 Temmuz'un yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında şehit yakınları ve gazilerle dolu bir gün geçirdi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 15 Temmuz'un yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında şehit yakınları ve gazilerle dolu bir gün geçirdi. Misafirlerini onur yemeğinde ağırlayan Çağırıcı daha sonra birlikte şair Dursun Ali Erzincanlı'nın programında şiir ve naat dinledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Etkinlikleri devam ediyor. 4 gün sürecek programın ikinci gününde şehit yakınları ve gaziler Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda konuk edildi. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve İlçe Müftüsü Celal Büyük misafirleri yalnız bırakmadı. Çağırıcı, eşleri ve çocuklarıyla yemeğe katılan davetlilerle yakından ilgilendi. Çocuklar da Lokman amcalarının yanına gidip keyifli sohbet ettiler. Yemeğin sonunda şehitler için toplu dua edildi.

Kurtuluş savaşı ruhu kıyamete kadar yaşayacak

Yemekten sonra davetliler Bağcılar Meydan'da şair Dursun Ali Erzincanlı'nın konuk olduğu programa katıldı. "Türkiye Geçilmez" temalı kısa film gösteriminin ardından bir konuşma yapan Kaymakam Eldivan, "Ne olursa olsun bizim bilmemiz gereken, anlamaz gereken şey öncelikle kendi milli birlik ve bütünlüğümüzü kaybetmemek. 15 Temmuz'da bunları yaşadık. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar sokaklara, meydanlara akın etti. Dış güçlere karşı verilen savaş bitmedi bitmeyecek" dedi. Başkan Çağırıcı ise şunları söyledi: "15 Temmuz gecesini unutmadık. O geceki coşkuyla bugün olduğu gibi şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye'yi inşa etme yolunda, Cumhurbaşkanımızın yolunda tüm hızıyla çalışmalara devam ediliyor. Zaten sıkıntı da burada. Tarihe baktığımızda ne zaman Türkiye ayağa kalkmaya başlasa ne zaman dünya mazlumlarını sahiplenmeye kalksa birileri hemen düğmeye basıyor. İçimizde buldukları ihanet şebekeleriyle, darbelerle bu ülkeyi geri götürmenin gayreti içinde oldular. Ama bu millet 15 Temmuz'da öyle bir destan yazdı ki bu ülkede Kurtuluş Savaşı ruhunun kıyamete kadar yaşayacağını göstermiş oldu. "

Duygusal anlar yaşandı

Konuşmalardan sonra sahneye çıkan Erzincanlı, okuduğu Nat-ı Şerif'le duygusal dakikalar yaşattı. Erzincanlı'nın özellikle en çok sevilen "Bedir" ve "Otuz Kuş" şiirleri alanı dolduran vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Oluşturulma Tarihi : 14. 07. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar'da 15 Temmuz şehitleri için vefa programı 15 Temmuz'u unutturmamak adına sualtına daldılar Srebrenitsa şehitleri Bağcılar'da anıldı Türkiye Geçilmez Telafi Eğitimine Bağcılar'da Yoğun İlgi Kurban Rehberi - Sıkça Sorulan Sorular Yaz Okulu Kayıtları Devam Ediyor Zambaklar Solmasın Bağcılar Belediyesi ile Litvanya İklim Değişikliğiyle... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN

Lokman Çağırıcı, 15 Temmuz, Bağcılar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN - Son Dakika


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