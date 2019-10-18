Başkan Çağırıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı

Daha güzel bir Bağcılar için el ele verdiklerini söyleyen Çağırıcı, "Muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Bağcılar'daki 22 mahallenin muhtarları Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı makamında ziyaret etti. Samimi bir havada geçen buluşmada misafirlerinin muhtarlar gününü kutlayan Çağırıcı, "Bu özel günde yaptığınız ziyaretten dolayı teşekkür ederim. Muhtarlar millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Sorumluluk alanlarınızda vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabı olan sizler, bu konuların kuruluşlara iletilmesinde, sorunun çözülmesinde devletle vatandaş arasında bir nevi köprü vazifesi görüyorsunuz. Daha güzel bir Bağcılar için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Projeler ve hizmetler değerlendirildi

Görüşmede mahallelerde gerçekleştirilen projeler ve hizmetler değerlendirildi. Toplantıda muhtarlar, ilçeye hizmet konusunda duyarlılığından dolayı Başkan Çağırıcı'ya teşekkür etti.