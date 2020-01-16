Başkan Çağırıcı, akıllı şehir hizmetlerini tanıttı - Son Dakika
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Başkan Çağırıcı, akıllı şehir hizmetlerini tanıttı

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde yer alan Bağcılar Belediyesi standında akıllı şehir hizmetlerini tanıttıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

Başkan Çağırıcı, akıllı şehir hizmetlerini tanıttı, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde yer alan Bağcılar Belediyesi standında akıllı şehir hizmetlerini tanıttı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından ATO Congresium'da açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'ndeki sergide, Bağcılar Belediyesi Akıllı Şehirler Standı yoğun ilgi gördü. Başkan Çağırıcı, standı ziyaret eden belediye başkanlarına, sundukları hizmet ve ürünler hakkında bilgi verdi. Akıllı Şehirler konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Çağırıcı, e-devlet hizmetleri, 3B ücretsiz internet, e-fatura, e-arşiv, akıllı yol, güvenlik operasyon merkezi, Bilgi Güvenliği Sertifikaları konularında bilgi verdi.


Başkan Yardımcısı Görentaş sunum yaptı


İki gün süren Kongre'de düzenlenen oturumda Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Akif Görentaş da, "Dijital Vatandaşlık" ve "Akıllı Yol" projeleriyle katılan Bağcılar Belediyesi adına "Akıllı Şehir Yönetimi ve Kapsayıcılık" konulu bir sunum yaptı. Bağcılar Belediyesi olarak daha önce Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) anlaşmasını imzaladıklarını hatırlattı. Sözleşmenin, AB tarafından 2008'de İklim Paketi kabul edildikten sonra, sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel makamların çabalarını desteklemek için oluşturulan küresel bir koalisyon olduğunu belirten Görentaş, "Sözleşmeyi imzalayan kuruma yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda 2030'a kadar sera gazı salınımını yüzde 20 azaltması konusunda hedef belirlemektedir. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak 5 Ocak 2017 tarihinde bu sözleşmeyi imzalayarak, Türkiye'deki 16 Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yerimizi almış bulunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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