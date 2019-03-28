Başkan Çağırıcı'dan Coşkulu 'Sevgi Yürüyüşü'

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Sevgi Yürüyüşü'nde Bağcılarlı vatandaşlarla buluştu.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den üçüncü kez aday gösterilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Sancaktepe Mahallesi'nde gerçekleşen yürüyüşte AK Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak, Gençlik ve Spor eski bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de katıldı. Çarşı Caddesi boyunca devam eden yürüyüşte Çağırıcı, vatandaşları selamlayıp karanfil dağıttı. Esnafı da ziyaret eden Çağırıcı, Kadak ve Kılıç zaman zaman esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bağcılarlıların büyük ilgi gösterdiği yürüyüş Bağcılar Meydanı'nda son buldu. Başkan, vatandaşların fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi.

"Halkımızın teveccühünü görmek bizi mutlu ediyor"

Kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyleyen Çağırıcı, "Halkımızın teveccühünü görmek bizi mutlu ediyor. Çocukların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin huzurla yaşadığı ve refah seviyesinin arttığı mutlu bir Bağcılar inşa ediyoruz. 31 Mart'tan sonra da Binali Yıldırım Başkanımızın da desteğiyle hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.