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Başkan Çağırıcı, "Gençlik Fısıltıları"nda gençlere seslendi - Son Dakika

Başkan Çağırıcı, "Gençlik Fısıltıları"nda gençlere seslendi

19.08.2021 15:15
Başkan Çağırıcı,

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Ensar Vakfı tarafından bölgesel istihdamı artırmaya yönelik düzenlenen "Gençlik Fısıltıları" isimli projenin programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Ensar Vakfı tarafından bölgesel istihdamı artırmaya yönelik düzenlenen "Gençlik Fısıltıları" isimli projenin programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Bu tip etkinliklerin önemine değinen Çağırıcı, "Bu çalışmaların ne anlama geldiğini özellikle son dönemlerdeki beyin göçünün engellenmesinde görüyoruz" dedi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı Gençlik Diyaloğu kapsamında desteklenen, Ensar Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen "Gençlik Fısıltıları" projesinin kapanış programı, Retaj Royal Otel'de düzenlendi. İlk etabı İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi için düzenlenen projenin bugünkü etabı ise Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirildi. Bölgelerden gelen ve aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu katılımcılar, söyleşi, konferans ve atölye çalışmaları yaptı.

Beyin göçünün engellenmesinde önem arz ediyor

Programda gençlere seslenen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yarınımızı inşa edecek olan gençlerimizle alakalı böyle güzide bir programa ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ensar Vakfımız birçok konuda olduğu gibi gençlerle alakalı da çok güzel çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmaların ne anlama geldiğini özellikle son dönemlerdeki beyin göçünün engellenmesinde görüyoruz. O açıdan da bu tür etkinlikler büyük bir önem arz ediyor. Önemli olan insana değer vermek ve insanı olduğu gibi kabullenmek, fikir ve düşüncelerini önemsemek ve ondaki cevheri keşfedebilmek. İşte gençlerimizin beyinlerindeki o fısıltılarındaki kaynağını yakalayabilmek adına bu projelerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır" dedi.

Yerel yöneticiler ve akademisyenler katıldı

Panel oturumunda gençlerin istihdamını artırmaya yönelik konuşmalar ve sunumlar yapıldı. Programa, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen de katıldı. - İSTANBUL

Lokman Çağırıcı, Ensar Vakfı, Üniversite, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çağırıcı, 'Gençlik Fısıltıları'nda gençlere seslendi - Son Dakika


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