Başkan Çağlayan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi - Son Dakika

Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılında minnet ve şükranla andıklarını belirterek, yayımladığı mesajda, "Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmaktır" dedi.

"Tüm yaşamını vatanı ve Türk Milleti için harcayan, tarihin kaydettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlanışının 83. yıl dönümünde onu saygı ve şükranla anıyoruz. Onun esareti benliğine ve Türk Milleti'ne yakıştıramayan ruhu, onuru, milletine olan inancı ve ona inanan milyonların mücadelesi ile bugün hepimiz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında özgürce yaşıyoruz. Onun 'En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün, dünyada sözü dinlenen dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumundadır. Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla başarılı komutan olarak milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamıdır. Milleti için sayısız hizmetinin yanında, dünya barışını ve insanlık idealini daima ön planda tutmuş; bu yönüyle de tüm insanlığın saygısını kazanmıştır. Milletimizin 15 Temmuz darbe gecesinde milletçe verdiğimiz kararlılık duruşu ile Atatürk, sadece Türk Milletinin değil, dünyanın bütün mazlum milletlerinin sevgi ve takdirine mazhar olmuş, geleceği aydınlatan fikirleri ve dünya görüşü ile yüzyılın yetiştirdiği bir dahi olarak tarihe geçmiştir.

Bugün hepimize düşen ortak görev yine yıllar önce Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak' olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, 15 Temmuz Şehitlerimizi, Gazilerimizi bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."