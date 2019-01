Başkan Cahan 5 Yıllık İcraatlarını Anlattı Açıklaması

Yerel seçimler için hazırlıklarını tamamlayan AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nın aday tanıtım toplantısında Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan , 5 yılda Uşak'a kazandırdığı hizmetleri aktarırken, salonu dolduran partililerden büyük alkış aldı.AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Ankara Lütfiye Selva Çam , AK Parti Kütahya Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Tan 'ın da katıldığı aday tanıtım toplantısında AK Parti Uşak milletvekilleri ve belediye başkan adaylarının katılımı ile tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Cahan, 5 yıl önce belediye başkanı olarak göreve geldiğini hatırlatarak, göreve geldiği ilk günden itibaren aralıksız olarak Uşak için çalıştıklarını belirtti. Cahan, "Ben özellikle böyle bir hizmet makamını bize uygun gördüğünüz için, siz çok değerli hemşehrilerimize, Uşak'ımıza hizmet etmeyi bize lütfettiği için Rabbime binlerce kez şükrediyorum. Üstad Necip Fazıl 'ın dediği gibi 'Tohum saç, bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın! Hey gidi küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!' Elhamdülillah, biz tohumu saçtık, meyvelerini topluyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır, biz de 5 yıl boyunca çeşitli yollarla taşlandık, engellenmeye çalışıldık. Fakat Cumhurbaşkanımızın desteği, halkımızın da arkamızda durması, Rabbimin de yardımıyla her türlü engeli aştık" dedi."Bugün Uşak'ın her noktasında eserimiz var"Yunus Emre'nin "Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik" düsturuyla göreve başladıklarını belirten Başkan Cahan, "Cumhurbaşkanımızın 30 Mart 2014 yılında bizi belediye başkanlığına layık görmesiyle, siz değerli hemşehrilerimizin de desteğiyle, el ele gönül gönüle halkımızla beraber Uşak'ımızı layık olduğu noktaya taşıdık. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.' Bizim bugün Uşak'ın her noktasında eserimiz var. Hiçbir mahalleyi, hiçbir sokağı hizmetsiz bırakmadık. Sosyal belediyecilik anlamında şehrimizde ne kadar yardıma muhtaç vatandaşımız varsa hepsine el uzattık. Cumhurbaşkanımızın izinde hizmet ettik, gönüllere dokunduk, dokunmaya devam ediyoruz" diye konuştu."Bu bir bayrak yarışı"5 yıllık görevi boyunca Uşak'ın çehresini değiştirecek projelere imza attıklarını ifade eden Cahan, şunları söyledi:"Rabbim lütfetti 5 yıl bu şehre belediye başkanlığı yaptık. Bizler koltuk sevdalısı makam sevdalısı değiliz. Bu bir bayrak yarışı. Bizim gayemiz hak yolunda halka hizmet etmektir. Rabbime hamdolsun, böyle güzel bir şehri gönlümüze koydu ve bu güzel şehre hizmet etmeyi bize nasip etti. Bize bugüne kadar ne görev verildiyse Rabbimin yardımıyla en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da ne görev verilirse yapmaya hazırız ve varız. Bugüne kadar ki hizmetlerimizde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir Uşak evladı, bir Uşak sevdalısı olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Bizler AK Parti'nin birer neferi olarak bize hangi görev tevdi edilirse çalışmaya devam edeceğiz." - UŞAK