Başkan Cahan'a Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'ndan Teşekkür Plaketi

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Yeni Spor Salonu'nda yapılan Halk Oyunları Yarışması'na katıldı.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Yeni Spor Salonu'nda yapılan Halk Oyunları Yarışması'na katıldı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Sayın Umut Özekinci, Başkan Cahan'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.



Uşak'ta düzenlenen 2018-2019 dönemi Halk Oyunları Yarışması açılışına Uşak halkı büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya katılan 27 ekip, uzun süredir yaptığı hazırlıklar sonucunda Uşak Yeni Kapalı Spor Salonu'nda hünerlerini sergiledi. Uşak'taki pek çok ilkokul ve lise yer aldığı İki gün süren yarışmada renkli anlar yaşandı. Yarışmada Veliler de öğrencileri yalnız bırakmadı.



Uşak'a kazandırılan önemli projelerden biri olan yeni salonda gerçekleştirilen yarışmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Cahan, halk oyunlarının bizi biz yapan değerlerin başında geldiğini vurguladı. Başkan Cahan, geçtiğimiz yıllarda yarışmanın kazananlarını bölge finallerine göndererek gençleri her zaman desteklediklerini ve bu desteklerinin devam edeceğini söyledi. Başkan Cahan, "Gençlerimizi tebrik ediyorum bizim öz kültürümüzü yaşatıyorlar. Uşak'ımız bir Yörük memleketi ve öz kültürümüzün yaşandığı yer. Uşak Belediyesi olarak kendi öz kültürümüzü yaşatmak adına ilimizin ne kadar değeri varsa hep destek çıktık. Şimdi de özellikle burada birinci olacak okullardan bölgede de birinci olmalarını ve sonra da inşallah Uşak'ımıza ait oyunlarımızın Türkiye'de derece yapmasını bekliyorum. Böylece halk oyunlarımızın da zirveye çıkmasını, gençlerimiz tarafından temsil edilmesini temenni ediyorum" dedi.



Yarışmaya katılan gençlere başarılar dileyen Başkan Cahan, yarışmada hakemlik yapan görevlilere, organizasyonun yapılmasında emeği geçen Uşak Bölge Temsilcilerine ve salonu dolduran hemşerilere ve velilere teşekkür etti.



Federasyon Vekili Umut Özekinci kültürlerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan halk oyunları organizasyonuna katkılarından dolayı, Başkan Cahan'a teşekkürlerini sunarak, kendisine plaket takdim etti. - UŞAK

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