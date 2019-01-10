Son Dakika Haberleri: Başkan Cahit Altunay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Başkan Cahit Altunay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

15 dakika önce

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Cahit Altunay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı, System.String[]
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Gazetecilik çok önemli bir meslektir. Fedakarlık ve sorumluluk isteyen bir özelliği vardır. Ülkemizde ve dünyada birçok gazeteci çok zor şartlar altında görevini yerine getirmektedir. Gazetecilik mesleğini, ilkeleriyle kendilerine düstur edinmiş olan gazetecilerimiz, köklü gelenekleriyle, yeni teknolojiler, gelişen ve çeşitlenen iletişim kaynaklarıyla görevlerini ifa ederken aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle bir yandan toplumun sağlıklı işlemesine katkı sunmakta diğer yandan ise bireylerin ve halkın talep ve beklentilerini en iyi şekilde yansıtarak kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler.

Sultangazi'nin müstesna bir ilçe haline gelmesinde, tanıtılması, markalaşmasında,sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesi, eğitim, sağlık ve spor alanlarında tam bir cazibe merkezi haline gelmesinde çok önemli katkılar sağlayan yerel ve ulusal basın mensuplarımızın bugüne kadar gösterdikleri gayreti, üretkenliği ve değer yüklü anlayışı bundan sonra da aynı hassasiyetle sergileyeceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarına huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:55 Kaynak: İHA

Sultangazi, Cahit Altunay, Gazeteciler Günü, Güncel
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