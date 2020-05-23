Başkan Cahit Özel:

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.



"Yarım asırdan fazla yağmur çamur demeden armanın peşinden koşan cefakar taraftarlarımızın ve Kütahya halkının; kulübümüze verdikleri hiç bitmeyen desteklerine ise teşekkürü bir borç biliriz" diyen Başkan Özel, "23 Mayıs 1966 yılında, zamanın Belediye Başkanı Abdurrahman Karaa tarafından, Dağcılık Gençlik, Alayunt Gençlik, Kütahya Gençlik ve Dumlupınarspor kulüplerin birleşmesi ile kurulan kulübümüz, bu yıl 54.yıl dönümünü kutlamaktadır. Başta merhum Abdurrahman Karaa olmak üzere; ebediyete göç etmiş kulübümüzün kurucularını ve emekçilerini saygıyla, rahmetle, minnetle ve dualarla anıyoruz.Şehrimizi simgeleyen mavi lacivert asil formamızı kurulduğu günden bügüne kadar başarıyla terleterek kulübümüze emek vermiş futbolcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür eder, çeşitli fedakarlıklarla kulübümüze hizmet etmiş başkan, yöneticilerimize ve personelimize şükranlarımızı sunarız. Yarım asırdan fazla yağmur çamur demeden armanın peşinden koşan cefakar taraftarlarımızın ve Kütahya halkının; kulübümüze verdikleri hiç bitmeyen desteklerine ise teşekkürü bir borç biliriz. Belediye Başkanımız Alim Işık'ın önderliği ve liderliğinde, bu onurlu ve kutsal görevde, bayrak yarışımızı sürdürüp, tüm çaba ve gayretlerimizle kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın ve şehrimizin desteği ve gücüyle zorlu engelleri aşarak, bu şanlı armayı layık olduğu yerlere hep birlikte taşıyacağız. Bu büyük camiamızla, adımızla ve şanımızla, mavi lacivert renklerin gölgesinde büyük zaferlerle ve büyük başarılarla süslenmiş nice yıl dönümlerinde buluşacağımıza inancımız tamdır. El ele, omuz omuza hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA