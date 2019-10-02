Son Dakika Haberleri: Başkan Çakıcı: "Boyabat'ın kaderini kimseye teslim etmeyeceğiz"
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Başkan Çakıcı: "Boyabat'ın kaderini kimseye teslim etmeyeceğiz"

55 dakika önce

Sinop'un Boyabat İlçe Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Biz Orta Çarşı tarihiyle, eski ihtişamlı günlerine kavuşsun, otoparkıyla, meydanıyla cazibe merkezi haline gelsin, yaşanabilir bir şehir olsun diye çalışırken, birileri ise Boyabat gelişmesin, Orta Çarşı hep böyle kalsın istiyorlar.

Başkan Çakıcı:

Sinop'un Boyabat İlçe Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Biz Orta Çarşı tarihiyle, eski ihtişamlı günlerine kavuşsun, otoparkıyla, meydanıyla cazibe merkezi haline gelsin, yaşanabilir bir şehir olsun diye çalışırken, birileri ise Boyabat gelişmesin, Orta Çarşı hep böyle kalsın istiyorlar. Bu kimseler şunu iyi bilsinler ki, Boyabat'ın kaderini kimseye teslim etmeyeceğiz" dedi.


Boyabat Belediyesi tarafından yürütülen riskli alan tespit çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezinde yapılan inceleme sonucunda riskli alan dahilinde olduğu tespit edilen ve kentsel dönüşüm kapsamına giren binalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde çalışma başlatıldı.


Yaşanabilir şehir bilinciyle çalışmalarını yürüttüklerini, fakat bir takım engellemelerle karşılaştıklarını ifade eden Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Orta Çarşı Riskli Alan Peyzaj Düzenleme Projesi'nde riskli alanda kalan bölgede çalışmalara başladık. Buradaki yapı sahibi kardeşlerimizin birçoğuyla görüşerek, anlaşma sağladık. Fakat bu çalışmalar esnasında belediye olarak bir sürü engelleme ve zorluklarla karşılaştık. Bunu yapanlar Hz. Mevlana'nın tabiriyle, 'Gülün güzelliğini görmeyip, dikenine takılan' cahil kimseler. Biz Orta Çarşı tarihiyle, eski ihtişamlı günlerine kavuşsun, otoparkıyla, meydanıyla cazibe merkezi haline gelsin, yaşanabilir bir şehir olsun diye çalışırken, birileri ise Boyabat gelişmesin, Orta Çarşı hep böyle kalsın istiyorlar. Bu kimseler şunu iyi bilsinler ki, Boyabat'ın kaderini kimseye teslim etmeyeceğiz. Boyabat'ı Boyabatlılarla birlikte tarihiyle, kültürüyle inşa edeceğiz. Vadettiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz" diye konuştu. - SİNOP

Şefik Çakıcı, Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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