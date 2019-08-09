Son Dakika Haberleri: Başkan Çakıcı, hayvan pazarını gezdi
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Başkan Çakıcı, hayvan pazarını gezdi

17 dakika önce

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Çakıcı, hayvan pazarını gezdi, System.String[]
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketli pazarlıkların yaşandığı son günlere doğru Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, vatandaşları hayvan pazarında ziyaret ederek kurbanlık satışları ile ilgili bilgiler aldı. Belediye meclis üyelerinin eşlik ettiği ziyarette besiciler ve vatandaşlarla sohbet etme fırsatı bulan Çakıcı, pazarcıların taleplerini dinledi.

Başkan Çakıcı, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yetiştiricilerimiz ile görüştük. Dilerim alıcı da satıcı da cömert davranır ve güzel bir alışveriş olur. Herkese hayırlı bayramlar dilerim" dedi. - SİNOP
Kurban Bayramı, Şefik Çakıcı, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
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