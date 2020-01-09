Başkan Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

15 dakika önce

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.


Gazeteciliğin ekmek kazanmak uğruna yapılacak olan en zor mesleklerden biri olduğunu söyleyen Başkan Çakmak, "Mesleki onuruyla hareket eden ve mesleğinin gereğini yapmaya çalışan basın emekçilerimizin haber peşinde haber yapmak uğruna uğradıkları fiziki, sözlü ve hatta işini kaybetme pahasına uğradıkları baskının haddi hesabı yoktur. Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar yerel gazetelerimizi kapanmanın eşiğine getirdi ve mesleğini severek yapan birçok gazetecimiz işsiz kaldı.


Temennimiz bizleri ülkemizden doğru haberdar etmek uğruna canı pahasına mücadele veren, kalemini satmayan, yolsuzlukları ortaya çıkaran gazetecilerimizin gazetecilik mesleği tüm zorluklara rağmen ayakta kalmalı, halkın sesi olmaya devam etmeli, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle, tarafsız, özgür ve bağımsız bir şekilde baskılara boyun eğmeden yazabilmeleri ve yetkililerinde Gazeteciler için gerekli kolaylıkları sağlamalarıdır.


Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde faaliyet gösteren yerel basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Çakmak, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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