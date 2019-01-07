Son Dakika Haberleri: Başkan Çakmak'tan 'Yaylakonak' Açıklaması

Başkan Çakmak'tan 'Yaylakonak' Açıklaması

1 saat önce

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Yaylakonak Belediye Başkanı Hasan Karakaya'nın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Çakmak'tan 'Yaylakonak' Açıklaması, System.String[]
CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Yaylakonak Belediye Başkanı Hasan Karakaya'nın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP'den istifa ederek Yaylakonak Belediye Başkanı Hasan Karakaya'nın, AK Parti'ye geçmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Deniz Çakmak açıklamasında, "Herkesin iyi bilmesi gereken şey Yaylakonak halkının cumhuriyete ve değerlerine, sosyal demokrasiye, Atatürk ilkelerine bağlılığı gerçeğidir. Yaylakonak onurlu insanların yaşadığı aydınlık bir beldemizidir. Bilindiği gibi AKP'ye geçen Başkan önce partimize müracaat etmiş Genel Merkezimizin görev vermemesi üzerine partimizden istifa ederek AKP'ye geçmiştir. Genel Merkezimizin taktiri ile Yaylakonak Belde Belediye Başkanı adaylığına Jeoloji Mühendisi Abuzer Aydın aday gösterilmiştir. Genel Merkezimiz, kamuoyu araştırmaları, örgüt görüşleri ve diğer birtakım kriterler sonucu bu kararı vermiştir. Koltuk hırsına yenik düşen kişi daha önce kendisine oy veren Yaylakonak halkının iradesini şahsi menfaatleri için hiçe saymış ve tercihini yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir dağdır. Bir dağdan bir serçenin uçmuş olması dağdan bir şey eksiltmez. Daha öncede aynı şekilde gidişlere tanık olduk ancak CHP dimdik ayaktadır" dedi.

Çakmak, "Partimiz halkımıza hizmet etmeye devam edecektir. Şahıs yaptığı açıklamada hizmet getirmek için Ak Parti'yi seçtiğini ifade etmiştir. Şahsın hangi gerekçe ile gittiği tüm kamuoyunun takdirindedir. İktidar partisine geçişlerin hangi gerekçe ile yapıldığı tüm halkımız tarafından bilinmektedir. Balyan halkı tarihsel süreç içerinde nasıl kendi onuruna sahip çıktıysa bundan sonrada aynı şekilde zamanı ve vakti geldiğinde gereğini yapacaktır. Yaylakonak halkı kimsenin emir eri değildir . Halk Özgür iradesi ile en doğru kararı verecektir. En doğru değerlendirmeyi onurlu, şerefli namuslu halk yapacaktır.

Yaylakonaklı hemşerilerim yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde partisi CHP ve adayına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkacak" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Ak Parti, Adıyaman, Cumhuriyet Halk Partisi, Yaylakonak, Politika
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