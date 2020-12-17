Başkan Çalık: "Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak" - Son Dakika

Başkan Çalık: "Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak"

17.12.2020 11:05
Başkan Çalık:

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "El birliğiyle Beylikdüzü'nü depreme karşı daha dayanıklı hale getireceğiz.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "El birliğiyle Beylikdüzü'nü depreme karşı daha dayanıklı hale getireceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakan bir kent olacak" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Dolunay Sitesi'nde, bir inşaat firması tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Kentsel dönüşüm sürecinin el birliğiyle ve büyük hassasiyetle yürütülmesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Başkan Çalık "Beylikdüzü'nde 30 yıla yakın zamandır kentsel dönüşümü bekleyen binalarımız var. Bizler de meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte kentsel dönüşümün önünü açmak adına birçok avantajı sağlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu. Gürpınar 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için imzaların atılmaya başladığını da sözlerine ekleyen Başkan Çalık, Gürpınarlı hemşehrilerine, bir an önce uzlaşma sağlamaları çağrısında bulundu.

"Uzlaşı, olmazsa olmaz kriterimiz"

Kentsel dönüşümün her aşamasının Beylikdüzü Belediyesi'nin denetiminde sürdürüleceğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasında "Beylikdüzü'nün en kırılgan bölgesi Gürpınar Siteler bölgesinde, 1. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmalarına başladık. Burada, KİPTAŞ ile işbirliği yapıyoruz. Kentsel dönüşümde olmazsa olmazımız, uzlaşma. Depreme dayanıklı, güvenli konutlara kavuşmak için vatandaşlarımız, bir an önce uzlaşı sağlasınlar. Olası bir depremde yıkılması olası binaların bir an önce dönüşmesi, komşularımızın daha güvenli konutlara kavuşması en büyük arzumuz. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan Gürpınar 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Çözüm Ofisi'nde dönüşümle ilgili bilgilendirilen vatandaşlarımız, attıkları imzalarla hem yıllardır hayalini kurdukları depreme dayanıklı evlere kavuşacaklar hem de geleceğe güvenle bakacaklar" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Kentsel dönüşüm konusunda her zaman vatandaştan yana tavır koyacaklarının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "Her zaman vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşama hakkından yana tavır koyacağız. Her daim onların yanındayız. Sağlam bir geleceğe birlikte adım atmak için Beylikdüzü Belediyesi olarak inisiyatif almamız gereken her noktada inisiyatif alacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Başkan Çalık: Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak
Başkan Çalık: Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak
Başkan Çalık: Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak
Başkan Çalık: Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak
Başkan Çalık: Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak
Başkan Çalık: Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak

Mehmet Murat Çalık, Kentsel Dönüşüm, Beylikdüzü, Gürpınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çalık: 'Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakacak' - Son Dakika


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