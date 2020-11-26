Başkan Çalık: "Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz" - Son Dakika

Başkan Çalık: "Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz"

26.11.2020 15:42
Başkan Çalık:

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile şiddete uğrayan kadınlara destek vermek amacıyla Acil Yardım Hattı Protokolü imzalayan Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panele ev sahipliği yaptı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile şiddete uğrayan kadınlara destek vermek amacıyla Acil Yardım Hattı Protokolü imzalayan Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panele ev sahipliği yaptı. Panelin konuşmacıları arasında yer alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle ve kadına şiddetle mücadelede kadının güçlendirilmesi prensibiyle hareket ediyoruz. Zorlukları aşmak için verdiğimiz bu mücadeleyi sürdürmekten asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panele ev sahipliği yaptı. Aşık Veysel Sahnesi'nde gerçekleşen ve moderatörlüğünü Asude Erhan'ın üstlendiği panelin açılış konuşmaları Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Kadın ve Güç Derneği Kurucu Başkanı Fatma Duman tarafından yapıldı. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen programın panelistleri arasında ise Kadın Tarih Araştırmacısı Yazar Özlem Akşit, Sosyal Hizmetler Uzmanı Aile Danışmanı Yazar Kahraman Eroğlu, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu ve İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert yer aldı. Televizyon programcısı ve yazar İnci Ertuğrul'un da katıldığı panelde İstanbul Sözleşmesi ve kadına yönelik şiddete karşı yapılması gereken konular ele alındı. Program sonunda Başkan Çalık tüm katılımcılara çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

"2019 yılında 474 kadın partnerleri tarafından öldürüldü"

Panelde yaptığı konuşmasında Covid 19 salgınından dolayı tüm dünyada kadınların evde kaldıklarından dolayı çok daha fazla şiddete maruz kaldıklarını belirten Fatma Duman, "Her yıl 25 Kasım'ı değerlendirirken ve önemini vurgularken özellikle kadına şiddeti, kadını değerlendiriyoruz. Ama bugün 25 Kasım'ı çok daha anlamlı bir gün olarak değerlendirmemiz gerekir. Çünkü özellikle dünyada ve ülkemizde nüfusun yüzde 50'sini kadın oluşturduğunu düşünürken, yine dünyada ve ülkemizde üç kadından biri fiziksel ve psikolojik şiddete uğramakta, üç kadından biri ise erkekler tarafından öldürülmektedir. Ülkemizde özellikle 2019 yılında 474 kadın partnerleri tarafından öldürüldü. Ama bugün değerlendirme yaptığımız zaman maalesef Covid 19 salgınından dolayı tüm dünyada kadınlar evde kaldıklarından dolayı çok daha fazla şiddete maruz kalıyor" diye konuştu.

"Şiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye"

Kadına yönelik şiddetin, kadınların temel hak ve özgürlüklerine yapılan bir ihlal olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Murat Çalık, "Öncelikle belirtmek isterim ki 2020 yılında hala cinsiyet temelli ayrımcılığın ve şiddetin ciddi bir toplumsal sorun olarak önümüzde durması bana hicap veriyor. Bir kadına, sırf kadın olduğu için yönelen şiddet maalesef günümüzde, şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olduğu gibi, aynı zamanda kadınların temel hak ve özgürlüklerinin ihlalidir. Dünyada kadınların yüzde 30'u, yani neredeyse her 3 kadından 1'i partnerleri tarafından fiziksel veya cinsel şiddet gördüklerini ifade etmekte. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre, eşinden en az bir kez fiziksel veya duygusal şiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu ülke, yüzde 38 ile Türkiye. Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması'nın 2020 sonuçlarında ise Türkiye genelinde kadınların toplum içinde yaşadığı en büyük sorun yüzde 66 ile şiddet oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 60 idi. Görüyoruz ki, maalesef kadına şiddet her geçen gün daha da hızla artıyor" şeklinde konuştu.

"Kadına şiddetle mücadelede kadının güçlendirilmesi prensibiyle hareket ediyoruz"

İlçede yaşayan kadınların yaşam koşullarını iyileştirmek ve kadın dostu bir kent inşa etmek adına Beylikdüzü Belediyesi'nin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Çalık, "Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak 'şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle ve kadına şiddetle mücadelede 'kadının güçlendirilmesi' prensibiyle hareket ediyoruz. 2018 yılında Kadın Dayanışma Merkezimizi kurduk. Burada kadınlara verdiğimiz eğitimler sonrasında onlara iş bularak çalışma hayatına katılmalarını da sağlıyoruz. Onlar çalışmaya başlayınca ilk 3 ay ücretsiz kreş hizmeti veriyoruz. Ayrıca, Beylikdüzü'nde 'Her Mahalleye Bir Kreş' diyerek çıktığımız yolda ilçemize yeni kreşler kazandırıyoruz. Böylece çocuklarını güvenle bizlere emanet eden kadınlar gözleri arkada kalmadan iş hayatlarını sürdürebiliyorlar" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Başkan Çalık: Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz
Başkan Çalık: Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz
Başkan Çalık: Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz
Başkan Çalık: Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz
Başkan Çalık: Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz
Başkan Çalık: Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz
Başkan Çalık: Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz
Başkan Çalık: Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz
Başkan Çalık: Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Kasım, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çalık: 'Şiddete karşı sıfır tolerans tanıyoruz' - Son Dakika


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