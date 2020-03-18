Başkan Çalık'tan semt pazarında korona virüs bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çalık'tan semt pazarında korona virüs bilgilendirmesi - Son Dakika

Başkan Çalık'tan semt pazarında korona virüs bilgilendirmesi

6 saat önce

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı kapalı semt pazarını gezerek vatandaşları uyardı.

Başkan Çalık'tan semt pazarında korona virüs bilgilendirmesi, System.String[]

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı kapalı semt pazarını gezerek vatandaşları uyardı. Virüsten korunmak için 14 kuralı hatırlatan Çalık, vatandaşlardan birbirleriyle olan mesafeyi korumalarını istedi.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüs tehdidine karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi çalışmalarına hız verdi. Son olarak kapalı semt pazarını gezerek vatandaşları bilgilendiren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tek tek pazarcı esnafını ziyaret ederek, virüsten korunmak için yapılması gereken 14 kuralı hatırlattı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen 14 kuralın bulunduğu broşür dağıtan Çalık, yakın temastan kaçınılmasını istedi. Bu sırada alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Çalık, kişisel hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Bir pazarcı ise ziyaret esnasında belediye başkanına kolonya tutarak temizliğe önem verdiğini vurguladı.


"Kucaklaşmalara ve tokalaşmalara ara vermeliyiz"


Korona virüsün alınacak önlemlerle bulaşma hızının düşeceğini söyleyen Çalık, "Mekanların hijyenik ortamlara dönüşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onun ötesinde vatandaşlarımızın kendine düşen sorumlulukları da bulunuyor. Temizlik ve hijyen konusunda herkes kendi üzerine düşen görevi yapmalı. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amaçlı hem el broşürlerimizi hem de pazarın her köşesine afişlerimizi asarak duyarlılık göstermelerini istiyoruz. Panik yapmadan bu işi bilinçli bir şekilde yürütmeye devam etmeliyiz. Kişisel mesafemizi korumalıyız. Kucaklaşmaları ve tokalaşmaya bir süre ara vermeliyiz. Yurt dışından gelen vatandaşlar 14 gün kuralına uymalıyız" dedi.


"Oto kontrol sistemi kurmalıyız"


Kamu kuruluşlarının bu zamana kadar güzel bir sınav verdiğine dikkat çeken Çalık, "Bu zamana kadar herkes üzerine düşeni elinden geleni yapmaya çalıştı. Kamu kurum ve kuruluşları ilaçlandı. İnsanlar bilgilendirilerek neler yapılması gerektiğini vurgulandı. Ortak kullanım alanlarını dezenfekte edildi. Artık iş biraz insanlarımıza düşüyor. Kendi oto kontrol sistemimizi kurarak temastan uzak durmalıyız. Açıklanan 14 kurala harfiyen uymalıyız. Bireysel olarak herkes üzerine düşeni yapmalı. Belediye olarak biz elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreci en az sıkıntıyla atlatacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:54 Kaynak: İHA

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