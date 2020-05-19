Başkan Çalık ve gençler online konserde Gençlik Marşı'nı seslendirdi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Marşı'nı seslendirdiği online konser büyük beğeni topladı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Marşı'nı seslendirdiği online konser büyük beğeni topladı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu online konser verdi. Koro ve orkestra üyelerinin evlerinden enstrümanlarıyla katılarak 19 Mayıs Gençlik Marşı'nı Başkan Çalık ile seslendirdiği konserde sağlanan uyum da dikkat çekti. Başkan Çalık, koro ve orkestranın online konseri beğeni topladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 01:00 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Başkan Çalık ve gençler online konserde Gençlik Marşı'nı seslendirdi - Son Dakika
Son Dakika Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi