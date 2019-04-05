Başkan Çalışkan: Bizler Kutuplaştırıcı Değil, Birleştirici Siyasetten Yanayız

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde AK Partiden Belediye Başkanlığına seçilen Fatih Çalışkan, mazbatasını alarak göreve başladı.

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde AK Partiden Belediye Başkanlığına seçilen Fatih Çalışkan, mazbatasını alarak göreve başladı.



Başkan Fatih Çalışkan'ın göreve başlaması nedeniyle Belediye Hizmet binası önünde gerçekleştirilen törene AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Yönetim Kurulu üyeleri, İl Genel ve Belediye Meclisi Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, partililer ve vatandaşların katıldı. Törende din görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim'in ardından kurban kesilip, Çimenlik İmam Hatibi İlyas Çalışkan tarafından dua yapıldı.



Daha sonra alanda toplanan halka hitaben bir konuşma yapan Başkan Çalışkan," Belediye Başkanlığı seçimini sizlerin teveccühü ve Allah'ın izniyle kazandık. Rabbim bizlere yeni dönemde hayırlı hizmetler nasip eylesin. Seçilemeyen diğer aday arkadaşlarımızın Hisarcık için projeleri olduğunda Belediye Başkanı olarak onların da hizmetindeyiz" dedi.



"BİZLER KUTUPLAŞTIRICI DEĞİL, BİRLEŞTİRİCİ SİYASETTEN YANAYIZ"



Kendilerinin kutuplaştırıcı değil, birleştirici siyasetten yana olduğuna vurgu yapan Çalışkan," Çünkü tek Hisarcık var. 25 köy ve 6 mahallemizin tamamını kucaklıyoruz. Oy vereninde, vermeyeninde Belediye Başkanıyız. Gerek milletvekillerimiz, gerek İl Başkanımız ve gerek ekip olarak her türlü projenin takipçisiyiz. İnşallah kalfalık döneminde de rabbim bizleri utandırmaz, ayağımızı taş aldırmaz. Hep beraber ilçemize hizmet için gene yollara düşeceğiz. İnşallah Hisarcık'a bir değil, binlerce çivi çakmak bizlere nasip olur. Hizmet için sizlerin duasına ihtiyacımız var. Rabbim Türkiye'mizi, tüm Müslümanları, ilimizi, ilçemizi korusun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

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