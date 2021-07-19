Başkan Çalışkan'dan bayram kutlaması - Son Dakika

Gençlik Parkını dolduran vatandaşlar, yöre sanatçılarının seslendirdiği birbirinden hareketli şarkı, türkü ve pop müzik türündeki parçalarına eşlik ederek güzel bir bayram gecesi geçirdiler. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan , programda çikolata dağıtıp halkın bayramını kutladı. - KÜTAHYA

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