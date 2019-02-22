Son Dakika Haberleri: Başkan Çalışkan'dan Gazilere ve Şehit Ailelerine Ziyaret

Başkan Çalışkan'dan Gazilere ve Şehit Ailelerine Ziyaret

1 saat önce

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gazileri ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Başkan Çalışkan'dan Gazilere ve Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gazileri ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ile birlikte ilçe merkezindeki gaziler ile şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Fatih Çalışkan, Belediye olarak şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Çalışkan," İlçe Başkanımızla ilçemizde ikamet eden gazilerimizi ve şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek, sohbet edip hayır dualarını aldık. Onlar bizim şehitlerimizin emaneti. Bu vesileyle ülkemizin vatan olması uğruna hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı Bakan Koca'dan Grip İçin Bedava İlaç İsteyen Yıldız Tilbe'ye Yanıt: Aile Hekiminden Alabilir

Belediye Başkan Adayı, Vaatlerini Noterden Tasdikletti: Yapmazsam İstifa Ederim Metrobüs Durağındaki Şarj Bisikleti Görenleri Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:35:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çalışkan'dan Gazilere ve Şehit Ailelerine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]