Son Dakika Haberleri: Başkan Çalışkan'dan Müjde

Başkan Çalışkan'dan Müjde

2 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Türk Dünyası Kültür Parkı'nın bulunduğu alana yapılacak olan Macera Parkı projesinin önümüzdeki günlerde başlayacağını bildirdi.

Başkan Çalışkan'dan Müjde, System.String[]

Karaman Belediyesi'nin şehrimize kazandırdığı en büyük eserlerden birisi olan Türk Dünyası Kültür Parkı'nın hemen yanına yapılması planlanan Macera Parkı'nda fizibilite çalışmaları tamamlandı. Karaman Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ile birlikte yürütülen projede teknik çalışmalar tamamlandı ve kısa zaman içerisinde ihaleye çıkacak.

Oyun Alanı ve Macera Parkının yaklaşık 5000 m² alanı kapsayacağını söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan: "Bu kadim şehir her zaman her şeyin en güzeline layıktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok esere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Türk Dünyası Parkı alanı içerisinde kısa süre içerisinde yapımına başlanacak olan Oyun Alanı ve Macera Parkı ile yeni bir sosyal alan projesini daha halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Adrenalin tutkunu gençlerin, çocukların ve farklı bir deneyim yaşamak isteyenlerin uğrak mekânı olacak bu yeni projemiz içerisinde; Paintball alanından kaykay pistine, tırmanma etaplarından çocuk oyun gruplarına kadar birçok aktivite parkuru yer alacak. Karamanımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:44 Kaynak: Bültenler

Özgür Ertuğrul, Güncel
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