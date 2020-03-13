Başkan Çalışkan: "Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Çalışkan: 'Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır' - Son Dakika

Başkan Çalışkan: "Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır"

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kabaklar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Genel Kurulu yapıldı.

Başkan Çalışkan:

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kabaklar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Genel Kurulu yapıldı.


Genel kurulda konuşan Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, yaptığı açıklamada, "Sınırlı Sorumlu Kabaklar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi orman iş gücü, tarım ve hayvancılık alanında devletin imkanları ile çifçinin güçleri arasında köprü görevi sağlamaktadır. Kooperatifimiz gıda marketi ile çiftçilerimize hizmet vermektedir. Çalışmaları ile örnek kooperatiflerimizden olan Kabaklar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Karaca seçilmiştir. Denetleme kuruluna, kooperatiflerine sahip çıkan Kabaklar köyü ortak ve üyelerine teşekkür ederim. Genel Kurul, öncelikle Kabaklar köyüne orman iş gücü sağlayan, tarımsal üretim yapan fedakar çiftçilerimize, ilimize, ülkemize Hayırlı olsun. Yönetim kuruluna başarılar dilerim" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:06 Kaynak: İHA
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