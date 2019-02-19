Son Dakika Haberleri: Başkan Çalışkan Park-Bahçe Çalışmalarını İnceledi

Başkan Çalışkan Park-Bahçe Çalışmalarını İnceledi

2 saat önce

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaklaşan bahar mevsimi ile birlikte alandaki çalışmalarını hızlandırdı.

Başkan Çalışkan Park-Bahçe Çalışmalarını İnceledi, System.String[]

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sezon çalışmalarına başladı.Ekipler, mevsime bağlı olarak bir yandan budama diğer taraftan da uygun yerlere leylandi ve mavi selvi türü ağaçlar dikiyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün farklı bölgelerde yürüttüğü çalışmaları gezerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Bahar'dan bilgi alan Başkan Çalışkan, şehrin güzelleşmesi adına sosyal alanlara ve yeşile büyük önem verdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:48 Kaynak: Bültenler

Karaman Belediyesi, Güncel
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