Son Dakika Haberleri: Başkan Çalışkan, Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Çalışkan, Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

36 dakika önce

AK Parti Hisarcık Belediye Başkan Adayı Fatih Çalışkan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ile pazarcı esnafını ziyaret etti.

Başkan Çalışkan, Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Hisarcık Belediye Başkan Adayı Fatih Çalışkan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ile pazarcı esnafını ziyaret etti.

Başkan Fatih Çalışkan, ilçenin Kapalı Pazar yerindeki pazarcı esnafını Milletvekili Ahmet Tan ile birlikte ziyaret ederek esnafın talep ve isteklerini yerinde dinledi.

Pazarcı esnafları tek tek dolaşarak taleplerini dinleyen Çalışkan ve Tan, 31 Mart Yerel Seçimleri için destek istediler. Bu arada pazar yerinde kurulan AK Parti standında halka lokma ikramında bulunan Çalışkan ve Tan'a Kadın ve Gençlik Kolları ile İl Genel ve Belediye Meclis Üye adayları da eşlik etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

AK Parti, Ahmet Tan, Milletvekili, Fatih Çalışkan, Politika
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