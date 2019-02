Başkan Çalışkan, Talepleri Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'e İletti

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'i ziyaret eden Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçenin sağlık sorunlarını iletti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'i ziyaret eden Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçenin sağlık sorunlarını iletti.



Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i makamında ziyaret ederek İlçe Hastanesinin doktor ve personel ihtiyaçları ile yeni yapılacak olan 112 Sağlık İstasyonu, Hisarcık ve Dereköy TSM binaları ve ambulans taleplerini ilettiklerini ifade etti.



Çalışkan," Ayrıca Esire Termal Turizm Merkezimizin sağlık turizmine kazandırılması adına hazırlamış olduğumuz projemizi, AK Parti İl Başkanımız ve Milletvekillerimizle birlikte kendilerine sunduk. Bu arada Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinin eksikliklerinin giderilmesi için de Emet İlçe Teşkilatımız ile birlikte talepte bulunduk. İlçemize hizmet noktasında her zaman yanımızda olan İl Başkanımıza ve Milletvekillerimize, bizleri en iyi şekilde ağırlayan Bakan Yardımcımıza şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Hisarcık halkımın dua ve destekleriyle, güzide ilçemizi devlet imkanlarından her zaman en üst seviyede faydalandırma gayreti içerisinde olacağız. Can tende durdukça, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da alnımızım akıyla ilçemize yeni hizmetler kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz inşallah" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi

Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi