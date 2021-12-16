Başkan Çalkaya Aile Birlikleri ile Eğitimi Konuştu - Son Dakika

Eşit ve Kaliteli Eğitim vizyonuyla Balçova'daki okullara ve eğitim sistemine destek olan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçedeki okullarda yapılan seçimler sonrası göreve başlayan Okul Aile Birlikleri ile bir araya geldi. İlçedeki 18 okul ve eğitim kurumunun temsilcilerine eğitim hizmetlerini anlatan Başkan Çalkaya, okullarda yapılması gereken çalışmalar ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Okul Aile Birlikleri'ndeki veliler ise eğitime yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çalkaya'ya teşekkür ederek çiçek verdi.

Balçova'daki eğitim kalitesinin yükselmesi için sadece fiziki yatırımlar ile sınırlı kalmadıklarını ifade eden Fatma Çalkaya "Öncelikle eşitliği sağlamak için çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Ekonomik yük ailelerin sırtında büyüdükçe çocuklarının eğitim harcamasından kısmak zorunda olan ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Özellikle Kovid Salgını döneminde hazırlıksız başlanan uzaktan eğitim sisteminde her çocuğumuzun eğitime ulaşabilmesi için çok yoğun bir çaba sarfettik. Bundan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecek" dedi.