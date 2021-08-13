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Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye - Son Dakika

Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye

13.08.2021 09:53
Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye, System.String[]

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan personeli ile bir araya geldi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan personeli ile bir araya geldi. Başkan Çalkaya, alev savaşçılarına birer çam fidanı hediye ederek ikramiye ile ödüllendirdi.

Muğla'da etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için bölgeye giden Balçova Belediyesi ekibi, bir hafta boyunca Marmaris, Milas ve Yatağan ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmalarına destek oldu. Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı emrinde görev yapan 4 araç ve 12 kişiden oluşan Balçova ekibi, büyük mücadele verilerek yangınların söndürülmesinin ardından Balçova'ya geri döndü.

Gece-gündüz demeden alevlerle mücadele eden personeli ile bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, personeline birer çam fidanı hediye etti. Sağ salim görevi tamamlamaları ve yangının sönmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Çalkaya "Sizlere verdiğim bu fidanı çocuklarınızla birlikte dikmenizi istiyorum. Bu fidan büyüdükçe çocuklarınız da sizlerin yaptığı bu onurlu görevi hatırlasın ve onlarda da doğa sevgisi oluşsun" diye konuştu. Başkan Çalkaya, ayrıca personele ikramiye verileceğini de müjdeledi. - İZMİR

Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye
Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye
Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Fatma Çalkaya, Balçova, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye - Son Dakika


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