Başkan Çalkaya'dan annelere ziyaret - Son Dakika

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede 80 yaşını geçmiş anneleri evlerinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Salgın nedeniyle buruk bir şekilde kutlanan Anneler Gününde Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yaşı 80'in üzerinde olan anneleri evlerinde ziyaret ederek sohbet etti. Balçova'nın her mahallesinde Semtevleri tarafından belirlenen anneleri ziyaret eden Fatma Çalkaya, anneler ile sohbet ederek Anneler Gününü kutladı.

Anneliğin ve annelik içgüdüsünün doğanın en anlamlı duygusu olduğunu ifade eden Başkan Fatma Çalkaya "Bu tarifsiz duygu için belirlenen Anneler Günü'nde yaşı azıcık ilerlemiş olan annelerimizi yalnız bırakmak istemedik. Salgın nedeniyle tüm annelerimizin özellikle evlatlarından ayrı kalmak zorunda olan Annelerimizin Gününü de kutluyorum" dedi. - İZMİR