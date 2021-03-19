Başkan Çalkaya'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Başkan Çalkaya'dan şehit ailelerine ziyaret

19.03.2021 10:05
Başkan Çalkaya'dan şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Şehitleri Anma Günü'nde de şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Şehitleri Anma Günü'nde de şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Başkan Çalkaya, ilçedeki şehit yakınlarını ziyaret ederek destek oldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Balçova'da da törenler düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, resmi törenin ardından ilçede yaşayan şehit yakınlarını ziyaret etti. Şehit annesi Nimet Sever ile şehit eşleri Hümeyra Taşkıran ve Yıldız Günday'ı evlerinde ziyaret eden Başkan Çalkaya, şehit yakınları ile sohbet etti. Balçova'da şehit yakınları ve gazilerin her zaman ayrıcalıklı bir konumda olduklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "Biz yılın 365 günü kendileri ile irtibat ve dayanışma içindeyiz. Bir ekibimiz her hafta kendilerini arayarak bir isteklerinin olup olmadığını sorar. Bu vatan için canını veya vücudunun bir parçasını feda eden kahramanlar için bu yaptığımız az bile. Onların her isteği bizim için emirdir" dedi. - İZMİR

Başkan Çalkaya'dan şehit ailelerine ziyaret
Başkan Çalkaya'dan şehit ailelerine ziyaret
Başkan Çalkaya'dan şehit ailelerine ziyaret

Fatma Çalkaya, 18 mart, Balçova, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çalkaya'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika


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