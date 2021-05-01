Başkan Çalkaya, işçilerle halay çekip 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Balçova Belediyesi personeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını coşkuyla kutlarken, işçilerin bayram ikramiyelerinin hesaplarına yattığını ifade eden Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, mesai arkadaşları ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak 1 Mayıs halayı çekti.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında tam kapanma dönemine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün alanlarda kutlanması mümkün olmayınca, Balçova Belediyesi çalışanları şantiyede toplanarak bayramlarını kutladı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ve Tüm-Yerel-Sen 2 No'lu Şube Yetkilisi Ahmet Sebilci ve CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın'ın da katıldığı kutlamalarda işçiler, çalınan marşlara eşlik ettikten sonra sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve sendika temsilcileri de mesai arkadaşları ile birlikte halaya katıldı.

Kutlamaların ardından işçilere 1 Mayıs ikramiyelerinin yattığını, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin de haftaya yatacağını müjdeleyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde hepiniz alın teri döküyorsunuz. Balçova Belediyesinin emekçileri, Balçova halkına hizmeti bir an olsun bile aksatmadı. Yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinizi tek tek kutluyorum. Bizler de yönetim olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işçimizin, emekçimizin yanında olacağız. Bu zor günleri en kısa sürede atlatarak, tekrar meydanlarda buluşmayı diliyorum" dedi. - İZMİR