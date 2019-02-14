Başkan Çalkaya, "Önce İnsan" Diyerek Yola Devam Edecek

15 yıldır Balçova Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Çalkaya, "Balçova Halkı'na kaliteli, adaletli ve sürdürülebilir hizmeti verebilmek için rutin çalışmalarımızı sürdürüyoruz;

15 yıldır Balçova Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Çalkaya, "Balçova Halkı'na kaliteli, adaletli ve sürdürülebilir hizmeti verebilmek için rutin çalışmalarımızı sürdürüyoruz; ancak bundan daha önemli olduğunu inandığımız bir hizmet var o da darda olana zor durumda olana yardım etmek" dedi.



Üç dönemdir Balçova'da rekor oylarla belediye başkanı seçilen Mehmet Ali Çalkaya, seçimi kazanırsa yeni dönemde de hizmetlerinin odağında insan sevgisi olacağını ifade etti. Belediyeciliğin sadece bina yaparak yandaşının cebini doldurmak olmadığına belirten Mehmet Ali Çalkaya, "Balçova halkına kaliteli, adaletli ve sürdürülebilir hizmeti verebilmek için rutin çalışmalarımızı sürdürüyoruz; ancak bundan daha önemli olduğunu inandığımız bir hizmet var o da darda olana zor durumda olana yardım etmek" diye konuştu.



Balçova'da hangi evde hangi sorunun olduğunu bildiklerini ifade eden Başkan Çalkaya, "Biz ilçemizde kimin aç, kimin açıkta olduğunu anında öğreniyoruz. Zorda olan vatandaşımız hemen yardımına koşuyoruz. Yaşlılar, engelliler, öğrenciler için farklı farklı hizmetler üretiyoruz. Bir yaşlımızın evinde tuvalete gidememesinin zorluğunu biz biliyoruz. O yaşlımızın evine doktorumuzla teknik ekibimizle gidip tutunma demirleri ya da özel aparatlar yapıyoruz. Evine dört çeşit sıcak yemek götürerek yalnız olmadığını hissettiriyoruz" diyerek hizmetlerindeki bakış açısını anlattı.



Ekonomik sıkıntı nedeniyle hayatını sürdürmekte sıkıntı yaşayan insanlara ulaştıklarını ifade eden Mehmet Ali Çalkaya, "Bir okulun ısınma için yakıtı bittiğinde aileler hemen bize başvuruyor, çocuklarını okula göndermek için servis istiyorlar, bebeğine bez alamayan anneler var, çocuğuna okul kıyafeti alamayan babalar var. Bizim hizmet anlayışımız burada farklılaşıyor işte. Ben yaşadığım şehrin rantını değil insanlarını seviyorum. Balçova Halkına hizmet etmek benim için aşkların en yücesi" diye aktardı. - İZMİR

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