Başkan Çalkaya, şehit babalarını yalnız bırakmadı - Son Dakika

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Babalar Günü nedeniyle ilçede yaşayan şehit babalarını ve gazileri ziyaret etti.



Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Babalar Günü'nü en gururlu ve bir o kadar da buruk yaşayan şehit babalarını yalnız bırakmadı. Balçova'da yaşayan şehit babalarını ve gazileri evlerinde ziyaret eden Başkan Çalkaya, babalarla ve aileler ile sohbet ederek yanlarında olduğunu bildirdi. Balçova'da yaşayan şehit yakınlarını ve gazileri her hafta düzenli olarak aradıklarını ifade eden Başkan Çalkaya "Şehit babaları vatanı korurken can veren evlatların bizlere emaneti. Gazilerimiz de vatan savunmasında gözlerini kırpmadan sipere koşan kahramanlarımız. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Böyle anlamlı günlerde de yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" dedi. - İZMİR