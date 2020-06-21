Başkan Çalkaya, şehit babalarını yalnız bırakmadı
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Babalar Günü nedeniyle ilçede yaşayan şehit babalarını ve gazileri ziyaret etti.
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Babalar Günü nedeniyle ilçede yaşayan şehit babalarını ve gazileri ziyaret etti.
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Babalar Günü'nü en gururlu ve bir o kadar da buruk yaşayan şehit babalarını yalnız bırakmadı. Balçova'da yaşayan şehit babalarını ve gazileri evlerinde ziyaret eden Başkan Çalkaya, babalarla ve aileler ile sohbet ederek yanlarında olduğunu bildirdi. Balçova'da yaşayan şehit yakınlarını ve gazileri her hafta düzenli olarak aradıklarını ifade eden Başkan Çalkaya "Şehit babaları vatanı korurken can veren evlatların bizlere emaneti. Gazilerimiz de vatan savunmasında gözlerini kırpmadan sipere koşan kahramanlarımız. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Böyle anlamlı günlerde de yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 02:15 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Başkan Çalkaya, şehit babalarını yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı