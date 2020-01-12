Başkan Çalkın, basınla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Çalkın, basınla buluştu - Son Dakika

Başkan Çalkın, basınla buluştu

6 saat önce

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Çalkın, basınla buluştu, System.String[]

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.


Yerel ve ulusal basının sorunlarının konuşulduğu görüşmede sonrası bir açıklama yapan Başkan Çalkın, "Demokrasimizin temel yapı taşlarından olan gazetecilerimiz, fedakarca kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak, vatandaşlarımızın en doğal hakları olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar. Gazetecilerimiz aynı zamanda, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu duyarlılığının artmasını sağlayan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumundadırlar" dedi.


Çalkın, "Gazi Şehrimiz Kars'ta yaşanan gelişmeler hakkında toplumu bilgilendiren, vatandaşlarımızla devlet arasında iletişimi sağlayan, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen yerel basınımız da, özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın ahlak kurallarına bağlı bir şekilde yerine getiren ulusal ve yerel basınımızın değerli mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - KARS

Adem Çalkın, AK Parti, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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