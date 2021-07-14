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Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı - Son Dakika

Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı

14.07.2021 09:42
Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı, System.String[]

15 Temmuz gecesi darbecilerin AK Parti Kars İl Başkanını almak için evinin önünde tuzak kurduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi darbecilerin AK Parti Kars İl Başkanını almak için evinin önünde tuzak kurduğu ortaya çıktı. Başkan Adem Çalkın 5. yılında o geceyi anlattı.

Dönemin Tugay Komutanı Ali Avcı'nın talimatlarıyla bir tim Başkan Adem Çalkın'ı tutuklamak için evinin önüne pusu attığı, Çalkın'ın evden erken çıkması darbecilerin hesabını bozduğu ve tim üyelerinin tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra 15 Temmuz hain kalkışmayı en yoğun yaşayan illerden birisi olan ve 16 tank, 21 zırhlıyla kuşatılan Kars'ta AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 5. yılında o gece yaşananları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

15 Temmuz gecesi evinin önünde darbeciler tarafından pusu kurulan ve alınması gereken 5 kişiden birisi olan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, darbecilere Karslılarla birlikte cevap verdiklerini belirtti.

Başkan Adem Çalkın, kendisini almak için bir timin GAMP Caddesi üzerinde bulunan evinin önünde pusu kurduğunu, evden çıkarak partiye gitmesiyle darbecilerinin planlarının suya düştüğünü söyledi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "15 Temmuz Kars'ta da çok güçlü bir şekilde geçti. Hakikaten o gece evimizin önünde pusu kurulduğunu günler sonra öğrenmiş olduk. Fakat Cenabı Allah nasıl ki bize güç verdi, kuvvet verdi. Bütün milletimize de o feraseti, o gücü verdi. Evimizin önünde bir minibüs böyle yatayına çekilmiş, cadde de büyük bir kalabalık ve ben aşağı indim. Hiçbir şeyin farkında değiliz. O an için daha sonra polis arkadaşlar, 'başkanım siz yukarı çıkın' dediler. O aracı çektiler" dedi.

"Hemen abdestimi aldım"

Eve çıktıktan sonra hemen abdestini aldığını ifade eden Başkan Çalkın, "Ben hemen abdestimi aldım. Hanımla vedalaştık, helallik istedim. Helallik isteyince hanımda şaşırdı. 'Ne helalliği', diye daha sonra diyor ki; 'Televizyonda izledikten sonra niye helallik istediğini anladım.' Bunlar çok duygusal anlar, çok önemli anlar. Oradan hiçbir hesap, hiçbir şey düşünmeden yürüyerek partiye geldim. Bir tim kuruluyor. Bu tim şahsımı almak üzere yola çıkıyor. Bunlar beni tutuklamak üzere sonrası ne yapacakları meçhul, bir operasyon düzenliyorlar. Cenabı Allah bunlara fırsat vermiyor. Şuanda bildiğim kadar bu dava sonuçlandı. Biz mağdur olarak FETÖ terör örgütü tarafından mağdur yerimizi aldık. Bu davadan tutuklular var" diye konuştu.

"Kefenimizi giydik yola çıktık"

15 Temmuz hain darbe gecesi üzerine düşen her şeyi yaptıklarına dikkat çeken Başkan Adem Çalkın, "Biz o gün üzerimize düşen yapmaya çalıştık. Rabbimin verdiği güç ve kuvvet kadarıyla, ne diyor Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız; 'Ben kefenimi giyerek bu yola çıktım.' Bizlerde onun neferleri olarak kefenlerimizi giyerek bu yola çıktık" şeklinde konuştu. - KARS

Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı
Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı
Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı

Adem Çalkın, 15 Temmuz, AK Parti, Kars, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çalkın, hain geceyi anlattı - Son Dakika


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