Başkan Çalkın, makamında oturmuyor - Son Dakika

Başkan Çalkın, makamında oturmuyor

14.10.2020 13:17
Başkan Çalkın, makamında oturmuyor, System.String[]

AK Parti'nin genç il başkanı Çalkın, durmak bilmiyor.

AK Parti'nin genç il başkanı Çalkın, durmak bilmiyor. Sürekli sahada olan Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyor.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, makamında oturmak yerine sahada olmayı tercih ediyor. Gençliğinin verdiği enerjiyle ilçe ve köyleri dolaşan Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinliyor, sorunların çözüm noktasında aracı oluyor.

Kars'ta herkes tarafından sevilen Başkan Adem Çalkın, AK Parti hükümeti marifetiyle kentte yapılan yatırımlarını tek tek vatandaşların ayağına giderek anlatıyor. Adeta yarın seçim varmış gibi çalışan Çalkın, vatandaşlar tarafından çok seviliyor. AK Parti İl Başkanlığı'nın kapılarını açık tutan Çalkın, partiye gelen vatandaşlarla çay içerek sohbet ediyor. Hiçbir vatandaşı görüşmeden göndermeyen başkan, taraflı tarafsız herkesimin takdirini kazanıyor.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Arpaçay'da vatandaşlarla bir araya geldi. Arpaçaylıların hizmetinde olduğunu ifade eden Çalkın, "Bizler sizlere hizmet için buradayız. Bizlerden isteklerinizi, beklentilerinizi, sorunlarını bizzat sizlerden dinlemek için buradayız. Bizler halka hizmeti, hakka hizmet biliyoruz. Bundan dolayı sizlerle istişare ediyor. Sizlerin misafiri oluyoruz. Amacımız sizlerin daha rahat, daha güzel ortamda yaşamını sürdürmenizi sağlamak. Allah hepinizden razı olsun her zaman bizlere destek verdiniz, yanımızda oldunuz" dedi.

"Arpaçay AK Partiyle hizmet gördü"

Daha önce Arpaçay'a tek çivi çakılmadığını belirten vatandaşlar, "Arpaçay AK Parti hükümetleri döneminde hizmet gördü. Yollarımız yapıldı. Kaldırımlarımız yapıldı. Sularımız akıyor. Her türlü desteği alıyoruz. Daha önce Arpaçay köy görünümündeydi. Şimdi Arpaçay çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, yollarıyla adeta çığ atladı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştular.

Öte yandan Arpaçay bir süre vatandaşlarla birlikte olan Başkan Adem Çalkın, daha sonra ilçeden ayrıldı. Çalkın, Kars'a gelirken yol üzerinde buluna köyleri de ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. - KARS

Başkan Çalkın, makamında oturmuyor
Başkan Çalkın, makamında oturmuyor
Başkan Çalkın, makamında oturmuyor
Başkan Çalkın, makamında oturmuyor

Adem Çalkın, AK Parti, Arpaçay, Kars, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Çalkın, makamında oturmuyor - Son Dakika


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