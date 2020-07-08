Başkan Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla buluştu - Son Dakika

Başkan Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla buluştu

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla buluştu.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla buluştu. Başkan Çalkın, gençlerin davetini kabul ederek, gençlerle çay içerek sohbet etti.

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Göreve başladığı günden itibaren sürekli vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ile birlikte esnafı gezdi. Esnafın sorunlarını dinledi. Esnafların sorunlarının kısa sürede çözüleceği sözü veren Çalkın, pandemi sürecinde dahil AK Parti hükümetinin yatırımlarının hızla devam ettiğini söyledi.


Başkan Adem Çalkın, "Korona virüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada hayatı durma noktasına getirdi. Türkiye salgınla çok önemli bir mücadele yürüttü. Bu süreçte bile yatırımlar devam etti. Yatırımlardan Sarıkamış'ta fazlasıyla nasibi aldı. İşte Karakurt Barajı su tutmaya başladı. Kars- Erzurum Karayolu'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kars merkez ve diğer ilçelerde hayata geçirilen projeler sekteye uğramadan devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz" dedi.


Başkan Adem Çalkın ve beraberindekileri gören bir grup genç, Başkan Çalkın'ı çay içmeye davet etti. Gençlerin davetini kırmayan AK Parti'nin genç Başkanı Çalkın, genlerle birlikte çay içti. Gençlerin isteklerini dinledi. Geç saatlere kadar süren ve sıcak bir ortamda geçen sohbette Kars ve Sarıkamış konuşuldu. Başkan Çalkın, daha sonra gençlere nazik davetlerinden dolayı teşekkür ederek Sarıkamış'tan ayrıldı. - KARS

Adem Çalkın, Sarıkamış, AK Parti, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla buluştu - Son Dakika

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