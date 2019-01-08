Son Dakika Haberleri: Başkan Can Ailelerle Buluşmayı Sürdürüyor

Başkan Can Ailelerle Buluşmayı Sürdürüyor

27 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, kent sakinlerini evlerinde ziyaret ederek duygularına ortak oluyor.

Başkan Can Ailelerle Buluşmayı Sürdürüyor, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, kent sakinlerini evlerinde ziyaret ederek duygularına ortak oluyor.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde kent sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında ilk önce Beşiktaş Mahallesi Beşyüzevler Sitesi sakinlerinin çay davetine katılan Belediye Başkanı Nihat Can, daha sonra eşi Nesrin Can ile birlikte Nazmi Er ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretleri kapsamında Fevzi Demiray ailesinin çay ikramına da katılan Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, AK Parti Kurucu İl Başkanlarından İbrahim Ertan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, son olarak ilin sakinlerinden İrfan Yerci'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretleri hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, "Hemşerilerimizi ziyaret ederek, acılarını ve sevinçlerini paylaştık. Cenabı Allah ülke ve millet olarak, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir gelecek nasip etsin. Vefat eden kardeşlerimize ve büyüklerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Bilecik, Nihat Can, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti

Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:16:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Can Ailelerle Buluşmayı Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]