Başkan Can Ailelerle Buluşmayı Sürdürüyor
27 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, kent sakinlerini evlerinde ziyaret ederek duygularına ortak oluyor.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
ve eşi Nesrin Can, kent sakinlerini evlerinde ziyaret ederek duygularına ortak oluyor.
Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde kent sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında ilk önce Beşiktaş
Mahallesi Beşyüzevler Sitesi sakinlerinin çay davetine katılan Belediye Başkanı Nihat Can, daha sonra eşi Nesrin Can ile birlikte Nazmi Er ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretleri kapsamında Fevzi Demiray ailesinin çay ikramına da katılan Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, AK Parti Kurucu İl Başkanlarından İbrahim Ertan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, son olarak ilin sakinlerinden İrfan Yerci'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretleri hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, "Hemşerilerimizi ziyaret ederek, acılarını ve sevinçlerini paylaştık. Cenabı Allah ülke ve millet olarak, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir gelecek nasip etsin. Vefat eden kardeşlerimize ve büyüklerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:49 Kaynak: İHA
Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti
Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor
Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı