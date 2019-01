Başkan Can: "Ayrım Yapmadan Hizmet Ediyoruz"

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Atalar Mahallesi'nde yapımı ve restorasyonu tamamlanan sosyal tesis, düğün salonu ve park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Atalar Mahallesi'nde yapımı ve restorasyonu tamamlanan sosyal tesis, düğün salonu ve park düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışı yapılan yerlere belediye başkanlarının isimleri verildi.



İbrahim Yoksul Sosyal Tesisleri, Sabit Öksüz Düğün Salonu ve İsa Yıldız Parkı'nın açılışında konuşan ve tosyal tesise adı verilen eski belde belediye başkanlarından İbrahim Yoksul, "Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz sağolun varolun" dedi.



Yine eski belde belediye başkanlığı yapmış açılışı yapılan düğün salonuna ismi verilen merhum Sabit Öksüz'ün oğlu Cemil Öksüz, "Bizlere böylesine anlamlı ve duygusal bir anı yaşattığınız için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rahmetli babamın ismini ölümsüzleştirdiniz. Bu düğün salonu bizleri fazlasıyla mutlu etti. Nice mutlu ailelerin kurulacağı bu salondaki Sabir Öksüz ismi bizi fazlasıyla gururlandırmıştır" diye konuştu.



Açılışı yapılan parka ismi verilen eski belde belediye başkanlarından İsa Yıldız ise, "Sosyal tesisler her zaman benim hayalimdeki projeydi. Ama kısmet Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a oldu. Teşekkür ediyoruz" dedi.



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'da, açılışı yapılan sosyal tesis, düğün salonu ve parka eski belde belediye başkanlarının isimlerinin verilerek adlarının yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı. Başkan Can, "Öncelikle eski Başkanlarımızın isimlerini bu şekilde yaşatmamız ve anmamızın çok güzel bir duygu olduğu kanaatindeyim. Sabit Öksüz amcamızın düğün salonunda mutlu bir anda ismi yaşatılıyor. İsa Yıldız başkanımızın adı parka veriliyor. İbrahim Yoksul Başkanımızın adı sosyal tesislere, kütüphanesiyle, bilgisayar salonuyla okuma salonuyla yer alan tesislerde adı yaşayacak. Ben tekrar başkanlarımıza emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu tesisimiz Atalarımıza hayırlı uğurlu olsun. 2014 sonrası Tarsus'umuz büyükşehir yasasıyla yönetilmeye başladı. 2014 öncesi Tarsusumuza bağlı Atalar gibi 5 belde belediyemiz vardı. Gülek, Yenice, Yeşiltepe, Bahşiş ve Atalar. Büyükşehir yasasından belde belediyeleri kapatıldı ve Tarsus Belediyesinin birer mahallesi haline dönüştürüldüler. 2014 öncesi Tarsusumuz 45 mahalleden sonra yeni büyükşehir yasasından sonra 179 mahalleden sorumlu hale geldi. Gelirimiz yetkimiz yüzde 60 azaldı. Ama biz buna rağmen bugün 55'nci açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile Atalarda hizmet yapmış ve Hakkın rahmetine kavuşmuş Sabit Öksüz amcamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Ayrıca İsa Yıldız başkanımıza, İbrahim Yoksul başkanımıza Atalarımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Tarsus Belediyesi olarak bizler ayrım yapmadan ötekileştirmeden eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. Güneş enerjisinden elektrik üretiyoruz. 20 milyonluk proje. Bir yılda 5 milyon elektrikten para kazanacağız. Kazandığımız parayı da vatandaşlarımıza hizmet olarak geri döndüreceğiz. Berdan projemizi devreye aldık. 120 dönüm alana tekabül ediyor ve maliyeti 20 milyon. İnşallah Berdan Barajına kadar etap etap yapacağız. Atatürk gösteri merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. 15 milyona mal oldu. 20 milyonluk bir diğer projemiz olan May Life Plaza'yı yap işlet devret şeklinde Tarsusumuza kazandırdık. 129 köyümüzün 110'nda park çalışmasını bitirdik. 80 köyümüzde parke çalışmasını bitirdik. Cami, taziye evi, halı saha, yaşam boyu spor merkezi gibi tesisleri mahallelerimizde birer birer yaptık. Pazaryeri inşaatlarımız devam ediyor. 3 pazar yeri inşaatımız bitince bu ay ve Şubat ayında açılışını gerçekleştireceğiz. Tarsus'ta evlenmeyen kimse kalmayacak demiştim. 472 konutla başladık. Daha sonra ikinci ve üçüncü etapla devam edecek ve 6 etap sonunda 3 bin adet konuta tekabül edecek. Atalar'a yaptığımızın tesislerin aynısını Gülek'e yaptık. Yenice de yaptık. Yenice'dekini askerlerimize teslim ettik. Yeşiltepede aynı açılışı gerçekleştirdik. Yine Bahşiş'te de benzer bir açılış gerçekleştirdik. Bizler Tarsus Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre hareket ediyoruz. Bizim çalışmakla ilgili bir sıkıntımız yok. Hizmetle ilgili de bir sıkıntımız yok. Biz ödüllü belediyeyiz. 73 şehidimize ücretsiz konut veren tek belediyeyiz. Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Birinci önceliğimiz Tarsus'ta birlik beraberlik ve huzur kardeşlik ortamında yaşamak. Biz Tarsus'ta herkesin belediye başkanıyız. Ayrım yapmadan hizmet ediyoruz. Herkese eşit mesafedeyiz. Tabi ki kırmızı çizgilerimiz var. Vatanımızı, bayrağımızı, atamızı kimseye laf ettirmeyiz" dedi.



Konuşmaların ardından tesisler yapılan dualarla hizmete açıldı. - MERSİN

