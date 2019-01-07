Başkan Can Bahçelievler Mahallesi Sakinleriyle Buluştu
22 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Bahçelievler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Bahçelievler Mahallesi
sakinleri ile bir araya geldi.
Şehrin birçok mahallesinde vatandaşlar ve esnafla buluşan Belediye Başkanı Nihat Can, beraberinde partililerle birlikte Bahçelievler Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandıran ve taleplerini alan Belediye Başkanı Nihat Can, "SKM çalışmalarımız kapsamında Bahçelievler Mahallemizdeki esnaf ve vatandaşlarımızla birlikte olduk, kucaklaştık. Şehrimizin özel ve güzel mahallesi Bahçelievler için yapacak çok daha güzel çalışmalarımız olacak. El birlik içinde inşallah çalışarak, bütün mahalle ve şehrimizi kalkındıracağız" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinleri ve esnaf ise Belediye Başkanı Nihat Can'a istek ve taleplerini aktararak ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
Hamsi Gürcistan'a Kaçtı, Fiyatı 20 Liraya Yükseldi
Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu
İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi