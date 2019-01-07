Son Dakika Haberleri: Başkan Can Bahçelievler Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Başkan Can Bahçelievler Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

22 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Bahçelievler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Can Bahçelievler Mahallesi Sakinleriyle Buluştu, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Bahçelievler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Şehrin birçok mahallesinde vatandaşlar ve esnafla buluşan Belediye Başkanı Nihat Can, beraberinde partililerle birlikte Bahçelievler Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandıran ve taleplerini alan Belediye Başkanı Nihat Can, "SKM çalışmalarımız kapsamında Bahçelievler Mahallemizdeki esnaf ve vatandaşlarımızla birlikte olduk, kucaklaştık. Şehrimizin özel ve güzel mahallesi Bahçelievler için yapacak çok daha güzel çalışmalarımız olacak. El birlik içinde inşallah çalışarak, bütün mahalle ve şehrimizi kalkındıracağız" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ve esnaf ise Belediye Başkanı Nihat Can'a istek ve taleplerini aktararak ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

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