Başkan Can, Bangladeşli Konuğunu Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'te olan Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'te olan Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul ve beraberindeki heyeti ağırladı.



AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman ve beraberindeki üniversite öğrencilerinin de bulunduğu ziyarette, Başkan Can konuklarına Bilecik ve ülke hakkında çeşitli bilgiler aktardı.



Gönüldaş ve dindaş ülke Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul'u Bilecik'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti aktaran Belediye Başkanı Nihat Can, "Çeşitli çalışmalar kapsamında dirilişin şehri Bilecik'imize gelen kardeş Müslüman ülke Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam ziyarette bulundular. İki ülke arasındaki yakın ilişkiler dostluğumuzun bir nişanesi. Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul ise, Belediye Başkanı Nihat Can'a konukseverliği dolayısıyla teşekkür etti.



Ziyaret sonunda Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, konuğu Muhammed Monirul'a Bilecik'e özgü hediyeler takdim ettikten sonra çekilen hatıra fotoğrafı ile ziyaret son buldu. - BİLECİK

