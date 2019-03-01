Son Dakika Haberleri: Başkan Can Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Başkan Can Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

1 saat önce

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, boks dalında dereceye giren sporcuları ödünlendirdi.

Başkan Can Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi, System.String[]
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, boks dalında dereceye giren sporcuları ödünlendirdi.

Türkiye Boks Şampiyonasında, "Yıldızlarda" Türkiye 3. olan Sıla Hilal Durna ile "Büyük kadınlarda" aynı dereceyi elde eden Remziye Vuruşan, Can'ı ziyaret etti.

Can, sporcuları tebrik ederek, hediye verdi.

Sporcuların, Tarsus Belediye Spor Kulübü'nün yetiştirdiğini söyleyen Can, " sporcuları makamında kabul eden Başkan Can, aldığı derecelerden dolayı sporcuları tebrik ederek, ödüllendirdi.

Belediyespor'un misyonunu fazlasıyla yerine getirdiğini söyleyen Başkan Can, "Verdiğimiz emekler ve destekler çocuklarımızda karşılığını bulmaktadır. Bugün sporcularımızın başarıları bunun en büyük ispatıdır. Onlar bizim, Tarsus'un gururu oldular. Kızlarımıza başarılarının devamını diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek

Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında! Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Sanık 4 Yıl Hapis Cezası Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 16:03:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Can Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]