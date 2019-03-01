Başkan Can Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, boks dalında dereceye giren sporcuları ödünlendirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, boks dalında dereceye giren sporcuları ödünlendirdi.



Türkiye Boks Şampiyonasında, "Yıldızlarda" Türkiye 3. olan Sıla Hilal Durna ile "Büyük kadınlarda" aynı dereceyi elde eden Remziye Vuruşan, Can'ı ziyaret etti.



Can, sporcuları tebrik ederek, hediye verdi.



Sporcuların, Tarsus Belediye Spor Kulübü'nün yetiştirdiğini söyleyen Can, " sporcuları makamında kabul eden Başkan Can, aldığı derecelerden dolayı sporcuları tebrik ederek, ödüllendirdi.



Belediyespor'un misyonunu fazlasıyla yerine getirdiğini söyleyen Başkan Can, "Verdiğimiz emekler ve destekler çocuklarımızda karşılığını bulmaktadır. Bugün sporcularımızın başarıları bunun en büyük ispatıdır. Onlar bizim, Tarsus'un gururu oldular. Kızlarımıza başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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